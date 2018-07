Autarca da cidade moçambicana de Quelimane renuncia ao MDM e será cabeça-de-lista da Renamo

Lusa20 Jul, 2018, 11:24 | Mundo

O delegado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, Abdala Ossufo, disse à emissora pública Rádio Moçambique que Manuel Araújo será apresentado hoje como membro do partido, após ter renunciado ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido.

"Vamos testemunhar [a apresentação], porque os membros virão dos bairros e dos quarteirões e estarão já na delegação política provincial", afirmou Abdala Ossufo.

As bases da Renamo em Quelimane, prosseguiu Ossufo, defendem que Manuel de Araújo concorra como cabeça-de-lista do partido nas próximas eleições autárquicas.

O anúncio feito pela Renamo acontece numa altura em que circula nas redes sociais uma suposta carta de renúncia de Manuel de Araújo da qualidade de membro do MDM, por divergências com a liderança do partido.

A Lusa tentou contactar o autarca de Quelimane, terceira maior cidade do país, mas ainda não conseguiu uma reação.

Com a saída de Manuel de Araújo, é a segunda renúncia de vulto de um quadro do MDM para a Renamo, depois de o deputado Venâncio Mondlane ter sido apresentado esta semana como membro do principal partido da oposição.

Venâncio Mondlane recusou ser o cabeça-de-lista do MDM para as autárquicas de Maputo.