Autarca de Amsterdão pondera fechar o "Red Light District"

O local é conhecido. É uma das zonas mais populares de Amsterdão, frequentemente visitada por turistas. O "Red Light District" ou Distrito de Luz Vermelha, consiste em vários becos com cerca de 300 cabines arrendadas por prostitutas, que oferecem os seus serviços por trás de uma janela de vidro, iluminada a vermelho.



Porém, o local tem sido alvo de grande debate ao longo dos anos, tendo sido levantadas questões como a presença significativa de turistas e o número preocupante de casos de tráfico humano.



Esta quarta-feira, a presidente da Câmara de Amsterdão, Femke Halsema, apresentou um projeto sobre o futuro do "Red Light District". Sobre a mesa estão as opções de fechar o complexo, proibir as janelas do bordel ou transferir algumas janelas para outros locais da cidade. O projeto será discutido já este verão, em conjunto com outras partes interessadas.



A proposta de Halsema é motivada pelas condições que as trabalhadoras enfrentam, pela necessidade de combater o tráfico humano e reduzir o número de turistas na zona.



"Durante muito tempo havia um sentimento dos marinheiros à volta do "Red Light District" que, depois de meses no mar, procuravam uma mulher holandesa "robusta". A situação agora é de mulheres predominantemente estrangeiras, as quais não sabemos como foram lá parar, riem na sua cara, chamam-lhes nomes e são fotografadas contra a sua vontade", disse ao jornal holandês Het Parool.



E acrescenta: "Além disso, o tráfico humano, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais têm de ser reduzidos, e em terceiro lugar, quero menos inconveniência para os residentes e para os empreendedores".



Caso o "Red Light District” feche efetivamente, Halsema disse que seriam estabelecidos "hotéis de prostituição onde as trabalhadoras arrendem um quarto onde apenas visitantes possam utilizar os seus serviços".





No ano passado, uma inspeção fechou cem janelas do bordel e efetuou investigações aos proprietários. Contudo, não conseguiu reduzir o tráfico humano, que permanece elevado