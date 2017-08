Autarca de cambrils diz que qualquer localidade pode ser alvo de atentado

A presidente de Câmara de Cambrils diz que qualquer localidade espanhola pode vir a ser alvo de um atentado.



Seguiam num carro que atropelou algumas pessoas na localidade balnear, antes de abalroarem uma barreira policial, por volta da meia-noite.



Em Cambrils, as autoridades descobriram depois de os abater, que alguns dos ocupantes do carro tinham cintos de explosivos amarrados ao corpo.



A policia já fez saber que estes eram falsos.



Antes de serem abatidos, os cinco homens feriram com o carro sete pessoas, entre as quais um polícia.



Um dos feridos está em estado grave.