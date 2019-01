Autarca de Gdansk morre na sequência de ataque em ato público

RTP14 Jan, 2019, 13:57 / atualizado em 14 Jan, 2019, 15:55 | Mundo

De acordo com o ministro polaco do Interior, o autarca foi atacado com um objeto cortante no momento em que estava no palco no final de um evento de solidariedade, tendo sido hospitalizado em estado muito crítico.





Esta segunda-feira, o hospital comunicou que o autarca não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.







“Não conseguimos ganhar”, declarou o ministro da Saúde Lukasz Szumowski aos media locais.







O suspeito do ataque, de 27 anos e natural de Gdansk, foi detido no local.







Segundo a estação de televisão TVN, momentos antes do ataque, o homem terá gritado que esteve detido e foi torturado pelo principal partido da oposição na Polónia, a Plataforma Cívica (democrata-cristã), à qual o autarca de Gdansk pertence.







Pawel Adamowicz, 53 anos, era o presidente da Câmara de Gdansk desde 1998. Integrou a oposição democrática naquela cidade, ainda no tempo da liderança de Lech Walesa. Era visto como um político progressista e tolerante, que apoiava os direitos das pessoas LGBT e respeitava minorias.







O ataque foi condenado por vários políticos polacos, entre os quais o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, e o Presidente do Conselho Europeu e co-fundador da Plataforma Cívica, o polaco Donald Tusk, que manifestaram solidariedade para com o autarca.







c/Lusa