Autarca de Seattle a Trump: "Volte para o seu bunker"

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Donald Trump iniciou a discórdia quando ameaçou intervir numa área da cidade de Seattle, no Estado de Washington, apelidada de Zona Autónoma do Capitólio, ou CHAZ, onde atualmente decorrem protestos pacíficos contra a morte de George Floyd, sem intervenção da força policial.”, escreveu o presidente dos Estados Unidos numpublicado na quinta-feira, depois de se ter referido aos manifestantes naquela área como “terroristas internos” e de ter dito que o governador e a presidente da Câmara estavam a ser “ridicularizados”.“Isto não é um jogo.”, acrescentou Trump.





What we will not allow are threats of military violence against Washingtonians coming from the White House.



The U.S. military serves to protect Americans, not the fragility of an insecure president. — Governor Jay Inslee (@GovInslee) June 11, 2020

Em resposta a Donald Trump, o governador daquele Estado, Jay Inslee, disse que “um homem que é totalmente incapaz de governar deve ficar de fora dos negócios do Estado de Washington”.“Não iremos permitir ameaças de violência militar contra os cidadãos de Washington vindas da Casa Branca”, escreveu ainda Inslee no Twitter., acrescentou.Já a presidente da Câmara da cidade aconselhou Trump a permanecer longe. “”, respondeu Jenny Durkan na sua conta do Twitter, referindo-se aoque serviu de refúgio ao presidente norte-americano quando milhares de manifestantes se juntaram nas imediações da Casa Branca “Não é terrorismo. É patriotismo“, defendeu a autarca de Seattle, acrescentando que “ameaçar invadir Seattle, dividir e incitar à violência, não ajuda e devia ser ilegal”.

“Pacífico como o caneco”

As ruas de várias cidades norte-americanas têm sido, nas últimas semanas, palco de protestos contra a morte de George Floyd, o afro-americano asfixiado por um polícia em Minneapolis a 25 de maio.A cidade de Seattle foi uma das zonas palco de confrontos violentos, mas. Desde então, os protestos têm sido pacíficos.Jenny Durkan garantiu que as autoridades locais estão em permanente comunicação com os manifestantes e continuarão a proporcionar um ambiente de protesto pacífico.À agência France-Presse, uma manifestante descreveu o ambiente em CHAZ: "pacífico como o caneco”.“Esta é a nossa cidade. Nasci e fui criada nesta cidade. Vamos entregá-la às pessoas, as pessoas que vivem em Seattle e têm prosperado aqui”, defendeu a manifestante que se identificou como Jahtia B.Um outro manifestante afro-americano descreveu o clima no passado domingo como “”, com a polícia a usar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.disse Rich Brown. “Podemos falar e era o que queríamos fazer este tempo todo, sem intimidação, sem medo”, acrescentou o manifestante.