Autarca israelita ordena retirada de outdoors ofensivos para os palestinianos

“A paz só se faz com inimigos derrotados”, pode ler-se nos cartazes colocados em várias zonas da capital económica de Israel.







São dizeres colocados sobre uma imagem fotográfica de Mahmoud Abbas e do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, de olhos vendados e de joelhos numa zona de guerra onde pairam helicópteros de ataque.





Esta polémica com os cartazes, cujo patrocinador não se deu a conhecer, surge a escassas duas semanas das eleições de 2 de março e apenas duas semanas depois da revelação de Donald Trump de um plano de paz para a região sem participação palestiniana nas negociações.

“Linha vermelha”





A tensão entre israelitas e palestinianos tem vindo a crescer desde que o presidente dos Estados Unidos anunciou com pompa o que considera ser “o acordo do século”.





O presidente da câmara Ron Huldai já fez saber que os outdoors seriam removidos, dizendo que a sua imagem “incita à violência e recorda as ações do ISIS e dos nazis – com quem não queremos ser comparados”.





“Mesmo na época eleitoral há uma linha vermelha”, sublinhou Ron Huldai.