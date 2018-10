Autarca italiano detido por ajudar imigração ilegal

RTP02 Out, 2018, 17:49 / atualizado em 02 Out, 2018, 18:06 | Mundo

O presidente da câmara de Riace tem ganho reconhecimento público e atenção mediática por ter conseguido integrar milhares de refugiados na região. Lucano foi colocado sob prisão domiciliária por suspeitas de cumplicidade em esquemas de imigração ilegal.



A sua detenção chega uma semana depois de o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, ter anunciado uma série de medidas anti-imigração. As medidas incluem o corte de fundos para o acolhimento e integração dos refugiados e a detenção e deportação de imigrantes ilegais.



Os procuradores anunciaram a detenção de Lucano depois de terem colocado escutas no seu telemóvel e terem gravado uma conversa onde o presidente da câmara sugere a uma mulher que se case para solucionar os seus problemas de imigração. Lucano é acusado, ainda, de ter atribuído licenças de serviço ilegais a duas empresas de recolha do lixo, já que estas não passaram pelo processo de licitação pública.



Lucano recebeu destaque internacional pelo seu programa de integração dos refugiados. O programa consiste no acolhimento de refugiados na região de Calábria e na sua integração. Os migrantes vivem em casas abandonadas e recebem formação profissional. O objetivo é que o repovoamento da cidade, que nos últimos anos tem vindo a ser desabitada, consiga estimular a economia da cidade.





Matteo Salvini assumiu a crise migratória como um dos seus principais desafios desde que se tornou ministro do interior em junho. A promessa do populista de extrema-direita de deportar 500 mil “imigrantes ilegais” transformou o seu partido, Lega (antiga Lega Nord), no principal partido da aliança de direita que venceu as eleições nacionais em março.







L'Espresso, A detenção de Lucano está, por isso, a ser objecto de acesa controvérsia. Na imprensa da direita liberal, representada nomeadamente pelo diário Gianfrancesco Turano sai em defesa do autarca, afirmando: "Não roubou, não desviou fundos, como sugeria a acusação e agora o gabinete do procurador desmentiu. Lucano é detido por ter ajudado uma nigeriana a ficar em Itália com um casamento fictício e por ter adjudicado o saneamento urbano por ajuste directo em condições de emergência".





O não menos liberal Corriere della Sera lembra que o libelo acusatório levantado pela Procuradoria contra Lucano contém vários erros e que houve pressa em detê-lo, sendo o seu caso o único em 15 detenções previstas que efectivamente foi levado a cabo.





E o jornal não deixa de lembrar que Lucano, autarca de Riace, é um "símbolo do acolhimento e da integração".