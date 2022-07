Autarca morto a tiro no norte da África do Sul

"Posso confirmar que a polícia registou um caso de homicídio e tentativa de homicídio após a morte do autarca e [que] o filho se encontra ferido", salientou Athlenda Mathe, porta-voz do comando nacional da Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) à televisão sul-africana.

De acordo com a autoridade policial, o homicídio foi perpetrado por três homens armados que invadiram na noite de quinta-feira a residência do político sul-africano, que era também vice-secretário do Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder desde 1994 no país.

"Os três suspeitos desconhecidos entraram cerca das 19:00 na noite de ontem [quinta-feira] na residência do edil onde exigiram dinheiro do falecido e do filho, e quando não puderam cumprir a exigência, foram alegadamente baleados", explicou Athlenda Mathe.

O autarca Moses Maluleke, de 56 anos, do município de Collins Chabane, na região de Vhembe, morreu de imediato no local, referiu a polícia, salientando que o seu filho de 18 anos foi hospitalizado.

A porta-voz policial referiu que a polícia mobilizou "o máximo de recursos" naquela província do norte do país.

O município situa-se junto ao Parque Nacional Kruger, que faz fronteira com Moçambique.