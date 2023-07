Autarcas franceses realizam manifestação de solidariedade contra violência

O ataque provocou queimaduras e ferimentos na mulher e também num dos filhos do autarca.Uma acção que levou muitos autarcas e população á indignação e marcaram para esta manhã uma manifestação em frente às câmaras municipais de todo o país, contra a violência, como relata, o correspondente da Antena 1 na capital francesa, José Manuel Rosendo.Ainda dentro deste contexto o ministro francês da Justiça promete mão pesada, para todas as pessoas que violarem a lei, durante os tumultos, que têm marcado o país.Mais de três mil e duzentas pessoas já foram detidas, desde a morte de um jovem, na semana passada, baleado pela polícia durante uma operação STOP.O ministro Eric Dupont Moretti garante que quem contribuir para a desordem pública será alvo de punições severas.

Entretanto, foi noticiada a morte de um bombeiro, em Paris, alegadamente durante o combate às chamas de veículos que tinham sido incendiados por manifestantes. Agora, a Procuradoria-Geral da República vem esclarecer que a morte do bombeiro não está relacionada com os tumultos.

O bombeiro sofreu uma paragem cardio-respiratória quando combatia um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo.Uma ocorrência que, de acordo com as autoridades, não tem qualquer ligação aos incêndios provocados com os tumultos em França.