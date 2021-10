Autarquias e regiões europeias dizem-se esquecidas para elaborar PRR

As autarquias e regiões europeias queixam-se de não terem sido escutadas pelos governos centrais na hora de elaborar os planos de recuperação e resiliência. É uma das conclusões de um barómetro elaborado pelo Comité Europeu das Regiões e que vai ser apresentado esta terça-feira em Bruxelas.