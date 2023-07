Autarquias francesas manifestam-se contra o atentado a autarca

Enquanto trabalhava na Câmara Municipal, indivíduos conduziram um carro em chamas contra a casa onde se encontrava a mulher e os dois filhos de cinco e sete anos. Uma das crianças teve de ser tratada devido a ferimentos, tal como a mãe, que partiu uma perna.O presidente da Associação dos Autarcas de França (AMF), David Lisnard, convocou para as 12h00 desta segunda-feira uma manifestação em frente das câmaras municipais de todo o país.O presidente Emmanuel Macron deverá reunir-se com os presidentes do Senado (câmara alta do parlamento francês), Gérard Larcher, e da Assembleia Nacional (câmara baixa), Yaël Braun-Pivet.Na terça-feira, o chefe de Estado francês irá receber no Eliseu cerca de duas centenas de autarcas dos municípios afetados pelos tumultos dos últimos dias.O governo francês voltou a mobilizar no domingo 45.000 agentes policiais para lidar com os protestos que decorrem no país há várias noites consecutivas, após a morte do jovem Nahel Merzouk, ocorrida na passada terça-feira em Nanterre, nos arredores de Paris.Nahel, de 17 anos, foi morto pela polícia na sequência de uma operação de controlo de trânsito.