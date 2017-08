Autocarros autónomos na Estónia

RTP 03 Ago, 2017, 11:18 | Mundo

Com a intenção de criar uma solução para os atuais transportes públicos, estes veículos, de acordo com o Conselheiro de Soluções Digitais para a Presidência da União Europeia, Valdek Laur, “vão ajudar em termos de segurança no tráfego automóvel”.



Os veículos autónomos estão a circular entre a Mere Avenue e o Talin Creative Hub, duas ruas no centro da cidade, depois de o Departamento de Transporte e o Departamento Municipal de Serviços e Engenharia terem chegado a acordo em relação ao percurso dos autocarros.



Outros projetos relacionados com o desenvolvimento de autocarros autónomos já tinham sido feitos na Finlândia, ainda assim, Laur afirma que “ao contrário da Finlândia, nós pretendemos que estes autocarros circulem no centro da cidade, principalmente nas ruas com maior movimento”.

Desde o início da circulação não foram registados “acidentes graves”



De acordo com as autoridades locais, não foram registados “acidentes graves” desde sábado, altura em que os dois autocarros começaram a circular pelas ruas de Tallinn. Ainda assim, algumas situações de perigo foram identificadas.



Uma testemunha viu o autocarro a não ceder passagem a um carro da polícia que circulava com as sirenes ligadas. Já um fotógrafo da ERR - Estação Pública da Estónia - disse que viu o autocarro a não respeitar um sinal vermelho numa altura em que os peões atravessavam uma passadeira. Mesmo assim, não foram registados quaisquer acidentes.



Apesar de estes veículos não terem condutor, as leis dizem que é necessário haver um responsável a bordo. Isto significa que os passageiros do autocarro serão recebidos por um “anfitrião” que explicará como funciona esta nova tecnologia.



Cada veículo tem um custo de 100 mil euros e são patrocinados principalmente pelo setor privado.



Os autocarros vão continuar em circulação até ao fim do mês de Agosto.