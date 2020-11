Automóvel com inscrições anti-globalização embate no portão da chancelaria alemã

O porta-voz da polícia, Hartmut Paeth, disse que as autoridades policiais estão a investigar o incidente, mas não forneceu detalhes sobre feridos ou detenções.

De acordo com a agência de notícias AFP, as equipas de socorro presentes no local confirmaram que o homem que conduzia o automóvel estava a ser tratado numa ambulância que permanecia em frente à chancelaria.

O carro, um Volkswagen Sedan, tinha a frase "Seus malditos assassinos de crianças e velhos" rabiscada com tinta branca num dos lados e "Parem as políticas de globalização" escrita no outro lado do automóvel.

De acordo com as primeiras informações, segundo a agência de notícias EFE, o carro foi intencionalmente direcionado contra a cerca de segurança da Chancelaria, área fechada ao trânsito rodoviário e acessível apenas aos media e às delegações oficiais.

O ato parece ser um protesto contra a globalização, referiu ainda a EFE.

A viatura tem matrícula de Lippe, na Renânia do Norte-Vestfália, e foi afastada pelo corpo de bombeiros de Berlim, mostrando poucos sinais de danos além de alguns arranhões, segundo a AFP.

O portão de metal da chancelaria parecia ligeiramente dobrado.

Não há ainda informações oficiais sobre o que motivou o incidente, mas acontece no dia em que Merkel se reúne com governadores estaduais para discutir as medidas de restrição impostas devido à pandemia do novo coronavírus, que começou em 02 de novembro.

A abordagem do Governo para desacelerar a pandemia do novo coronavírus e as restrições gozam de amplo apoio entre a maioria dos alemães, mas também geraram protestos violentos ocasionalmente em algumas das principais cidades.