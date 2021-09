Autor de ataque na Nova Zelândia terá usado documentos falsos para obter estatuto de refugiado

O homem de 32 anos, natural do Sri Lanka, chegou à Nova Zelândia há 10 anos com um visto de estudante. Recebeu o estatuto de refugiado em 2013.



No entanto, o homem inspirava-se no autoproclamado Estado Islâmico e, na sexta-feira, feriu sete pessoas com uma arma branca num supermercado, em Auckland.



Uma delas já teve alta hospitalar, mas três ainda estão em estado grave.