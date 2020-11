Autor do ataque de Viena fingiu já não ser jihadista depois de condenado

O agressor, identificado como Kujtim Fejzulai, já tinha cadastro, tendo sido condenado a 22 meses de prisão em abril de 2019, por ter viajado para a Síria para se juntar ao grupo Estado Islâmico, segundo informou o ministro austríaco do Interior, Karl Nehammer. No entanto, o cidadão de dupla nacionalidade - austríaco e macedónio - acabou por ser libertado antecipadamente em dezembro, beneficiado pela lei de proteção de jovens - era jovem, tinha bom comportamento e estava integrado num programa de desradicalização.





O autor do ataque terrorista, de 20 anos e nascido em Modling, a sul de Viena, desenvolveu um forte interesse pelo Estado Islâmico ainda na adolescência e começou a planear juntar-se à ISIS na Síria. Fejzulai foi deportado da Turquia para a Áustria após uma primeirar tentativa em setembro de 2018 de cruzar a fronteira com a Síria e foi condenado a 22 meses de prisão a 25 de abril de 2019.



A sentença - reduzida segundo uma lei austríaca que protege os direitos dos jovens entre os 18 e os 20 anos - foi suspensa a 5 de dezembro de 2019 sob a condição de que ele seria regularmente monitorizado por serviços de liberdade condicional e acompanhado por um programa de desradicalização que trabalha com o Ministério da Justiça austríaco.



Karl Nehammer disse, numa conferência de imprensa na terça-feira, que o jovem suspeito tinha conseguido enganar os seus mentores de tal forma que não houve nenhum sinal de alerta que indicasse a sua radicalização.



"Estamos a ver uma linha de falha no nosso sistema", disse o ministro do Interior. "Houve a libertação prematura de uma pessoa radicalizada".



O jovem terá criado deliberadamente a imagem de que estava ansioso para se reintegrar na sociedade austríaca durante as sessões do programa de desradicalização, explicou ainda Nehammer, "tudo enquanto continuava focado em destruir o sistema". Segundo o ministro austríaco, houve ainda uma tentativa de revogar a cidadania austríaca de Fejzulai, mas sem sucesso devido à falta de evidências que provassem que estava envolvido em atividades terroristas.



"O facto é: o terrorista conseguiu enganar o programa de desradicalização do Ministérios da Justiça. Precisamos de avaliar e otimizar o sistema do lado da justiça".



O programa de desradicalização Derad é uma associação sediada em Viena composta por 13 mentores que trabalham com indivíduos suspeitos de se radicalizarem ou que já foram condenados por associação com grupos terroristas. Um dos objetivos dos programas de desradicalização é permitir que as autoridades monitorizem indivíduos que são considerados um risco potencial para a sociedade durante um período mais longo do que se estes simplesmente cumprissem uma sentença de prisão.









"Até que um programa de desradicalização seja interrompido completamente, há sempre um elemento de risco", disse Al-Hassan Diaw. O diretor do Derad, Moussa Al-Hassan Diaw, negou ao Guardian que o programa de desradicaliazação de que é responsável tivesse declarado que Kujtim Fejzulai não era uma ameaça e garantido a sua libertação. De acordo como Al-Hassan Diaw, a organização apenas forneceu relatórios baseados nas reuniões bimestrais com indivíduos suspeitos., disse Al-Hassan Diaw.

Estado Islâmico reivindica atentado de Viena

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou na terça-feira o ataque armado ocorrido na segunda-feira em Viena e que provocou quatro vítimas mortais e 22 feridos, num comunicado publicado nas suas redes Telegram.



O comunicado atribui a um "soldado do califado" os disparos registados perto de uma sinagoga e da ópera. Num texto separado, acompanhado por uma foto do assaltante armado, a agência de propaganda Amaq evoca "um ataque com armas de fogo efetuado ontem [segunda-feira] por um combatente do Estado Islâmico na cidade de Viena".



O autor do atentado, Kujtim Fejzulai, foi abatido ainda na noite de segunda-feira pela polícia no centro de Viena.