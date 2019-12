Autor do atentado de Londres tinha sido condenado a 16 anos de prisão por terrorismo

Mas o terrorista islâmico só cumpriu seis e foi libertado com pulseira eletrónica. As críticas ao sistema judicial britânico estão a marcar a campanha eleitoral, com os conservadores a defender penas mais pesadas para os terroristas e os trabalhistas a pedir uma investigação.