Autor do recente ataque ao Capitólio já foi identificado. Seria admirador do movimento Nação do Islão

Quando os EUA ainda recuperam do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, cerca de três meses depois, um outro ataque veio abalar a segurança do Congresso.O agente esfaqueado acabou por morrer e o outro ficou ferido.“Os agentes abordaram o suspeito. Ele não obedeceu às ordens verbais”, disse Yogananda Pittman, chefe da polícia do Capitólio. “”, explicou.Apesar de as autoridades terem afirmado que não existia uma ameaça contínua, a zona do Capitólio ficou em estado de alerta. Todo o perímetro foi isolado e a sede do Congresso encerrada.. As motivações do ataque são ainda desconhecidas, mas os investigadores descartaram o terrorismo e estão agora a investigar o historial de Green, para perceber se sofria de algum distúrbio mental.As autoridades estão agora à procura de pistas através das redes sociais do autor do ataque.Na sua página do Facebook, que agora se encontra, Green dizia que estava a passar por dificuldades nestes meses de pandemia, afirmando que tinha recentemente perdido o emprego e que foi “confrontado com o medo, a fome e a perda de riqueza”.”, escreveu Green na sua página do Facebook, a 17 de março. “Fui testado numa das maiores e inimagináveis provas da minha vida”, acrescentou.“A minha fé uma das únicas coisas que tem sido capaz de me suportar durante estes tempos e a minha fé está centrada na crença do Honorável Ministro Louis Farrakhan como Jesus, o Messias, o último lembrete divino no nosso meio”, escrevia Green no Facebook. “Eu considero-o o meu pai espiritual. Sem a sua orientação, a sua palavra e os seus ensinamentos que aprendi ao longo do caminho, não teria sido capaz de continuar”, acrescenta.

“O Governo norte-americano é o inimigo número 1 do povo negro”

As várias publicações de Green nas redes sociais sugerem que o autor do ataque sofria de uma doença mental, incluindo paranoia e ilusão, uma vez que descrevia que estava a ser alvo de “controlo da mente” por parte do FBI e da CIA.Menos de duas horas antes de ter sido morto, Green publicou uma série de histórias na sua conta do Instagram, incluindo vídeos do líder do Movimento do Islão. “”, lia-se na legenda de um dos vídeos partilhados pelo jovem, segundo descreve a CNN . Numa outra publicação,Em resposta a um comentário à sua publicação no Instagram, Green escreveu: “Noah Green, licenciado em finanças, falava ainda nas suas redes sociais sobre a sua relação com as drogas, afirmando que estava a sofrer efeitos secundários “de drogas que estava a ingerir sem saber”.A segurança do Capitólio foi reforçada após a invasão a 6 de janeiro por parte de apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que provocou cinco mortos. No entanto,Embroa Green não tenha conseguido romper a barreira de segurança junto à sede do Congresso na sexta-feira, e as tropas da Guarda Nacional tenham prestado apoio de imediato, a morte de um agente policial, William Evans, levantou novas questões sobre os riscos constantes para os agentes da Polícia do Capitólio que se encontram na linha da frente.