Autoridade dos EUA para a Concorrência apresenta nova queixa contra Facebook

A queixa inicial da FTC, na sigla em inglês, apresentada em dezembro, ameaçava o grupo californiano com a separação da rede Instagram e do serviço de mensagens WhatsApp, mas o juiz federal de Washington James Boeasberg tinha estimado que faltavam "elementos concretos sobre o poder real da Facebook".A queixa revista dá mais detalhes sobre os meios utilizados pela empresa para eliminar a concorrência, nomeadamente no início dos anos 2010, quando emergiu o mercado da internet móvel.", afirmou Holly Vedova, diretora interina da divisão Concorrência da FTC, citada em comunicado.", continuou, em referência à aplicação Instagram e ao serviço de mensagens WhatsApp.Em 30 de junho, cerca de 3,5 mil milhões de pessoas no mundo utilizavam todos os meses pelo menos um dos quatro serviços do grupo californiano, a saber, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.Segundo a nova queixa, o monopólio da Facebook está "" à entrada no seu mercado, de tal maneira que "".Na rede social Twitter, a Facebook já reagiu:, dizendo estar a "".O juiz tinha dado 30 dias ao regulador para apresentar novos elementos suscetíveis de permitir a continuação da ação em justiça.





O calendário dá até 4 de outubro para a Facebook contra-argumentar à emenda do dossier de acusação apresentado pela FTC. Esta tem depois até 17 de novembro para eventualmente aduzir mais argumentos e a Facebook pode voltar a expressar-se até ao final de novembro.

Ao mesmo tempo, estão em curso investigações e processos por abuso de posição dominante nos EUA e outros países contra outros conglomerados da internet, como Google, Apple e Amazon.