Autoridade Palestiniana propõe Estado desmilitarizado em alternativa ao plano dos EUA

O plano enviado ao Quarteto, a entidade mediadora do conflito israelo-palestiniano, composta pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas, é também uma resposta ao projeto da Administração Trump.Washington anunciou em Janeiro um novo plano de paz que autoriza os israelitas a anexarem 30% da Cisjordânia, todos os colonatos do Vale do Jordão, com provisões condicionais para a formação de um Estado palestiniano no restante território, incluíndo algumas áreas dos arredores de Jerusalém oriental.Agora os palestinianos, que rejeitaram prontamente o plano de dos Estados Unidos, respondem: "Nós submetemos a contra-proposta ao Quarteto há alguns dias", anunciou o chefe do executivo da Autoridade Palestiniana. O plano prevê "um Estado soberano da Palestina independente e desmilitarizado, com pequenas alterações fronteiriças onde necessário".A proposta contempla a troca de terras entre os dois Estados, Israel e Palestina, em igualdade de estatuto e de circunstâncias nessa futura negociação.O primeiro-inistro israelita anunciou que o processo de anexação começa a 1 de Julho. Prevê que 132 colonatos, com 450 mil pessoas, fiquem sob soberania israelita.A AP, Autoridade Palestiniana, tem apelado a toda a comunidade internacional para inviabilizar a decisão israelita.A União Europeia já admitiu estar a ponderar medidas de carácter punitivo que podem passar por sanções económicas a Israel ou mesmo pelo reconhecimento do futuro Estado palestiniano. A União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel.Apesar disso, o primeiro-ministro palestiniano pede maior pressão internacional sobre Israel mas reconhece que há avanços. "Pela primeira-vez, os nossos aliados políticos europeus estão a discutir sanções contra Israel a nosso pedido", disse Mohammed Shtayyeh.O plano palestiniano prevê uma fase de transição, "uma Autoridade temporária" capaz de "impor um Estado no terreno", explicou em Ramallah esta terça-feira.Essa Autoridade vai transformar-se no plano político e legal e assumirá a forma de um Estado, caso Israel mantenha este curso, sublinhou.Se Israel anexar a 1 de Julho largas porções da Cisjordânia e o Vale do Jordão, a Autoridade Palestiniana fará um anúncio de cariz constitucional estabelecendo "uma Assembleia Constituinte", disse.Em 2011 responsáveis da AP ameaçaram proclamar de forma unilateral a criação de um Estado palestiniano e o então primeiro-ministro, Salam Fayyad, deixou um aviso claro, prometendo uma declaração de independência à revelia de Israel.

A ameaça nunca foi cumprida, a AP voltou às negociações bilaterais, na altura mediadas pelo chefe da diplomacia americana John Kerry, durante um Governo do Presidente democrata Barack Obama que advogava a solução dos dois Estados.





A situação é agora bem mais dramática para os palestinianos.