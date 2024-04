Autoridade Palestiniana tentará adesão plena à ONU em abril

"Espera-se que os palestinianos apresentem uma carta a descrever o seu pedido para que o Conselho de Segurança considere a adesão plena à ONU. Entendo que a carta será enviada ao presidente do Conselho de Segurança, ao presidente da Assembleia Geral e também ao secretário-geral da ONU, e descreverá as razões pelas quais eles acreditam que cumprem todos os critérios para adesão plena. (...) Esperamos que nos próximos dias, assim que recebida, a presidência faça circular a carta", explicou a representante de Malta junto da ONU, Vanessa Frazier, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.Um pedido de adesão plena já havia sido feito em 2011, mas permaneceu pendente porque o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um consenso para uma decisão formal.Na ocasião, o órgão da ONU não conseguiu reunir o apoio de nove dos 15 Estados-membros do Conselho. Além disso, os Estados Unidos anunciaram que pretendiam vetá-lo se uma maioria de nove fosse alcançada, apesar de proclamarem apoio à "solução de dois Estados".Questionada sobre a grande probabilidade de um novo pedido ser vetado pelos Estados Unidos, Frazier afirmou que "não entraria em especulações", mas garantiu que, assim que receber a carta, agirá rapidamente para que as discussões tenham início.Frazier, que assumiu hoje o seu segundo mandato rotativo como presidente do Conselho de Segurança, assegurou que Malta apoiará a adesão plena da Palestina à ONU.A Palestina é considerada um "Estado observador" na ONU desde 2012, um estatuto que só partilha com o Vaticano, embora um ano antes tivesse solicitado a entrada como membro de pleno direito.No próximo dia 18 de abril, o Conselho de Segurança irá reunir-se para um debate aberto de alto nível sobre a situação no Médio Oriente, com foco na questão palestiniana, sendo essa uma das possíveis datas para uma votação.Esse debate será presidido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Malta, Ian Borg, e contará com um `briefing` do secretário-geral da ONU, António Guterres.A embaixadora de Malta explicou que o processo de adesão é longo, porque após o pedido de um novo Estado, o Conselho de Segurança nomeia uma comissão que estuda a questão e, uma vez tomada a decisão, devolve o pedido ao Conselho. Após essas duas etapas - e se ninguém exercer o direito de veto - a petição chega à Assembleia Geral.Nessa altura, se o Estado aspirante conseguir a maioria qualificada (dois terços dos votos na Assembleia), a petição volta novamente ao Conselho, que dará a posição final.Neste momento, com a guerra de Israel em Gaza prestes a completar seis meses, cada vez mais países defendem uma solução de dois Estados, embora esta retórica não se tenha traduzido num reconhecimento concreto para a Palestina.