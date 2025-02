Autoridades angolanas anunciam detenção de empresário em megafraude do fisco

O detido está acusado dos crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) adiantou que prosseguem as investigações em torno deste complexo processo para o total esclarecimento deste esquema fraudulento que já levou à detenção de vários funcionários da Autoridade Geral Tributária (AGT).

A detenção foi anunciada um dia depois de ter sido igualmente detido o diretor do departamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na AGT por "indícios fortes" do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA.

O quadro da AGT irá responder por suspeita de crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.

O Ministério das Finanças angolano anunciou, entretanto, que vai ordenar "uma auditoria aos sistemas, processos e procedimentos em uso na Administração Geral Tributária (AGT)", no âmbito do escândalo sobre reembolsos fraudulentos de IVA.

Em causa está a investigação a um esquema de reembolsos fraudulentos do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que terá lesado o erário público em pelo menos sete mil milhões de kwanzas (7,3 milhões de euros) envolvendo funcionários da administração tributária.

O SIC destaca que o esquema foi construído por funcionários do fisco angolano de diferentes áreas e funções, que se aproveitaram destes privilégios para realizar "várias negociatas fraudulentas".