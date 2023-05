Autoridades angolanas apreendem quase nove quilogramas de cocaína no aeroporto

Segundo o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, as detenções e apreensão da droga ocorreram em dois casos, um deles referente ao cidadão tanzaniano, de 43 anos, passageiro em trânsito, que transportava 2,976 quilogramas de cocaína, proveniente do Brasil que tinha como destino final a África do Sul.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Halaiwa disse que no caso dos cidadãos angolanos, de 36 e 47 anos, ambos eram recetores de duas malas de viagem provenientes do Brasil, com 5,965 quilogramas de cocaína.

Na sequência da detenção destes dois cidadãos angolanos, as autoridades detiveram ainda mais duas pessoas alegadamente relacionadas com este caso.

"Neste caso, as detenções subiram para quatro, porque depois de uma investigação inicial aos dois cidadãos detidos no aeroporto, conseguimos chegar a mais duas pessoas, faltando determinar o mandante", disse Manuel Halaiwa.