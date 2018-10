Autoridades australianas acusam timorense de posse de material de exploração infantil

Lusa23 Out, 2018, 08:00 | Mundo

Os agentes da Força de Fronteira australiana (ABF) encontraram sete vídeos de supostos abusos sexuais de crianças, quando examinaram um dispositivo eletrónico na bagagem do homem, de 35 anos, que chegou a Perth proveniente da ilha indonésia de Bali, no sábado à noite, de acordo com a imprensa australiana.

A lei australiana define uma pena máxima para este tipo de crime de dez anos de prisão e uma multa até 535 mil dólares australianos (cerca de 329 mil euros).

Os agentes de fronteira podem verificar dispositivos eletrónicos de qualquer pessoa que chegue aos aeroportos da Austrália, sem precisarem de uma ordem judicial.

No início do mês, um estudante indiano, de 21 anos, foi condenado a oito meses de prisão, depois de agentes fronteiriços terem encontrado pornografia infantil no telefone, também à chegada ao aeroporto.

O comandante regional da ABF, Rod O`Donnell, disse à imprensa australiana que os agentes são hábeis em identificar pessoas que tentam transportar material proibido através da fronteira.

"Embora ainda seja uma pequena minoria de visitantes estrangeiros em posse de material de exploração infantil, os números continuam a ser preocupantes", acrescentou.

"Os visitantes precisam estar cientes de que a posse de material de exploração infantil é vista com muita seriedade pela lei australiana. Combater a exploração infantil é uma prioridade operacional para a ABF, como parte do papel de proteger a fronteira de indivíduos que representam uma ameaça para a comunidade", sublinhou.

O caso foi remetido para os tribunais de Perth.