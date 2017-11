Autoridades australianas apreendem 300 quilos de cocaína e detêm dois mexicanos

Lusa30 Nov, 2017, 07:44 | Mundo

Calcula-se que a droga, que se encontrava oculta em paletes que foram enviadas por via aérea para a cidade de Melbourne, estaria avaliada no mercado negro em cerca de 79 milhões de dólares (67 milhões de euros), segundo um comunicado da polícia federal australiana e outras agências do país.

Os dois mexicanos, de 33 e 34 anos e que não foram identificados, compareceram perante a justiça australiana devido a esta operação, que começou quando um deles chegou a Melbourne procedente de Los Angeles com uma pequena quantidade de droga.

As investigações da polícia resultaram na descoberta do esconderijo num subúrbio de Melbourne, bem como das buscas a duas residências e na detenção dos dois mexicanos, que enfrentam agora uma pena máxima de prisão perpétua.

"Nesta investigação usámos a rede internacional da polícia federal australiana e trabalhámos em estreita colaboração com o nosso novo gabinete no México", disse em comunicado o comandante John Beveridge.

Os australianos estão entre os maiores consumidores `per capita` de drogas ilícitas no mundo e um quilo de cocaína pode custar até cem vezes mais do que o seu preço na América do Sul.