Autoridades britânicas intercetaram 86 migrantes no Canal da Mancha

Lusa11 Set, 2019, 11:36 | Mundo

De acordo com as informações oficiais, tratou-se de uma das maiores operações de detenção de migrantes dos últimos meses na zona.

Na terça-feira, as autoridades intercetaram em duas embarcações 23 pessoas ao largo de Douvres, sul de Inglaterra e que afirmaram serem originários do Irão, Afeganistão, Paquistão e Filipinas.

Um comunicado do Ministério do Interior britânico refere que na tarde de terça-feira 18 outras pessoas foram igualmente intercetadas.

Destas 18 pessoas, 14 afirmaram que são iranianos, iraquianos e vietnamitas.

Uma outra embarcação que transportava 23 cidadãos do Irão e da Etiópia foi intercetada pela polícia também na terça-feira.

Os restantes migrantes foram intercetados depois de terem conseguido desembarcar.

Um porta-voz do Ministério do Interior do Reino Unido afirmou que as travessias marítimas são perigosas, tendo denunciado que são organizadas por "traficantes que não respeitam a vida dos seres humanos".

"Nós trabalhamos a todos os níveis em cooperação com as autoridades francesas no sentido de lutarmos contra esta atividade perigosa e ilegal", disse o mesmo responsável à Agência France-Presse.

No dia 29 de agosto, os ministros do Interior do Reino Unido e da França reuniram-se para analisar as travessias de migrantes, tendo sido abordado o eventual pedido de financiamento pelo governo de Londres para operações policiais no Canal da Mancha.

Desde o início do ano, mais de 1.500 migrantes tentaram atravessar o Canal da Mancha em direção à costa inglesa, de acordo com as autoridades marítimas francesas.

Em 2018 o número de migrantes intercetados foi menos de metade: 586 pessoas.

Alguns migrantes já tentaram mesmo cruzar a nado o Canal da Mancha, no ponto mais estreito (30 quilómetros) entre a costa francesa e a Inglaterra.