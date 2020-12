Autoridades cancelam atividades de fim do ano em Macau

"Assim, o programado fogo-de-artifício para a passagem de ano, com o apoio da Direção dos Serviços de Turismo, será cancelado", indicou o IC, num comunicado divulgado na segunda-feira.



"Um grande fluxo de pessoas", como em anos anteriores, "representa um risco coletivo" e "para dar prioridade à segurança da saúde pública, não serão realizadas as atividades da passagem de ano", salientou.



Habitualmente, o programa da passagem do ano inclui "dois espetáculos em Macau e na Taipa", com "um grande número de artistas no exterior e locais" e "mais de 30 mil participantes", acrescentou.



Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, em finais de janeiro, tendo registado apenas 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.



