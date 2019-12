Autoridades chinesas defendem noção própria de Direitos Humanos e atacam EUA

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Ma Zhaoxu, não mencionou os Estados Unidos pelo nome, mas acusou "um determinado país de iniciar guerras comerciais e constantemente introduzir legislação para proteção dos chamados Direitos Humanos e democracia, visando interferir abertamente nos assuntos internos de outros países".

O Congresso norte-americano aprovou este mês legislação que visa punir autoridades chinesas responsáveis por violações dos Direitos Humanos em Hong Kong e Xinjiang, região no extremo noroeste do país onde se estima que um milhão de membros de minorias étnicas chinesas são mantidos em campos de doutrinação.

Funcionários e diplomatas chineses apelidaram a legislação como "estúpida" e "maliciosa" e têm procurado o apoio de académicos, jornalistas e governos estrangeiros para a condenar.

Ma acusou ainda os EUA de espalharem conflitos e crises humanitárias em outros pontos do globo "sob a bandeira dos Direitos Humanos", refletindo as acusações de que as intervenções norte-americanas e promoção da democracia desestabilizaram países como a Síria e a Venezuela.

A China acusou repetidamente os EUA de fomentarem os protestos que se prolongam há sete meses em Hong Kong, com manifestações quase diárias para denunciar a alegada erosão das liberdades, a crescente influência do Governo chinês nos assuntos da região semiautónoma, e para exigir reformas democráticas.

Pequim alega ainda que o vasto sistema de detenções extrajudiciais em Xinjiang faz parte de um programa de treino vocacional, visando combater a pobreza e o extremismo religioso.

Ma condenou ainda as políticas comerciais dos EUA, acusando Washington - novamente sem referir o nome - de "segurar cassetetes de sanções" e praticar bloqueios económicos ou a dissociação com a China nas áreas da ciência e tecnologia.

"Estes atos não apenas impedem o desenvolvimento da economia mundial, como também violam os direitos humanos das pessoas dos países afetados. Devemos resistir e opormo-nos firmemente", afirmou Ma, durante o fórum sobre os Direitos Humanos, realizado em Pequim.

O ministro da Propaganda chinês, Huang Kunming, sublinhou ainda a rejeição da China à noção de um padrão universal de Direitos Humanos.

A China insiste que cabe a cada nação definir a sua própria noção de Direitos Humanos e rejeita conceitos ocidentais como a liberdade de expressão, democracia liberal ou direitos civis e políticos, em favor de um sistema autoritário, que prioriza o desenvolvimento económico e melhoria dos padrões de vida.

"Não há um caminho e modelo universais para os Direitos Humanos no mundo", disse. "O desenvolvimento da causa dos Direitos Humanos deve e só pode ser promovido de acordo com as condições domésticas de cada país e as necessidades do seu povo", realçou.

Segundo a imprensa estatal chinesa, políticos e académicos oriundos de mais de 70 países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina, e representantes das Nações Unidas participam no Fórum sobre os Direitos Humanos Sul-Sul, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.