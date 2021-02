Autoridades confirmam novo caso positivo, mais uma entrada irregular

Um dos coordenadores da comissão responsável pelo combate à covid-19, Nilton do Carmo da Silva, explicou que o homem e duas outras pessoas, motorista e ajudante, foram transferidos para quarentena, em Batugadé.

"As equipas de seguimento estão a procurar identificar os restantes passageiros (...), e que continuam a ser procurados", detalhou aos jornalistas.

O homem, de 20 anos, tinha viajado clandestinamente a 05 de fevereiro para Atambua, na metade indonésia da ilha de Timor, para ver a família, regressando a Timor-Leste cinco dias depois.

A 10 de fevereiro alugou uma `Ojek` -- uma mota-taxi -- que o transportou do lado indonésio até à vila de Maliana onde posteriormente viajou em transporte público com mais 11 pessoas: o motorista e 10 passageiros.

A maior parte dos passageiros saiu na zona do suco Lourba, tendo o passageiro positivo e outros quatro continuado viagem até Bobonaro.

"A comunidade da zona, onde não tinha família, informou as autoridades de segurança e as equipas de vigilância do município, que iniciaram de imediato uma investigação", explicou.

"O homem, o motorista (...) e o seu ajudante foram levados para quarentena em Batugadé onde foram submetidos a teste. No dia 13 de fevereiro a análise confirmou o resultado positivo, explicou.

Timor-Leste tem atualmente 40 casos ativos da covid-19, 39 dos quais em isolamento em Vera Cruz, Díli, e um em no enclave de Oecusse Ambeno.

Desde o início da pandemia, o país registou um total de 102 casos.