Autoridades cubanas impediram manifestações pró-democracia

Os dirigentes do protesto foram impedidos de abandonar as suas casas.



A ditadura comunista impediu as manifestações, alegando que os protestos são organizados pelos Estados Unidos para derrubar o regime.



Em julho passado, centenas de pessoas foram detidas pelas autoridades cubanas depois de se terem manifestado nas ruas das principais cidades do país.