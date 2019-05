Autoridades cubanas interrompem manifestação pelos direitos LGBT em Havana

Pelos menos três pessoas foram detidas.



A marcha era uma alternativa ao desfile anual contra a homofobia, que foi cancelado pelas autoridades cubanas.



O Ministério da Saúde justifica o cancelamento com a atual conjuntura do país, que enfrenta uma das piores crises económicas em décadas.



O desfile de 2019 teria sido o primeiro, depois da aprovação em abril da nova Constituição cubana, que chegou a ter previsto abrir caminho ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.



Uma modificação que não foi incluída no texto final.