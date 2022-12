Autoridades da Guatemala dizem que terminou erupção do vulcão Fuego

O vulcão Fuego, considerado um dos vulcões mais ativos da América Central e situado a 35 quilómetros da capital da Guatemala, entrou em erupção no sábado, com explosões, lava e libertação de uma coluna de cinzas a mais de dois quilómetros acima do cume.

O porta-voz do Insivumeh, Roberto Mérida, explicou hoje que apenas algumas horas após o início da erupção, na noite de sábado, começou a observar-se uma "diminuição sustentada" dos principais parâmetros de vigilância, incluindo os abalos sísmicos.

Assim, Mérida declarou nas redes sociais que não há mais a ocorrência de fluxos piroclásticos, embora tenha instado as comunidades próximas às encostas do vulcão a continuarem "atentas" à possível queda de cinzas.

O porta-voz do Insivumeh afirmou que essa recomendação será mantida por alguns dias.

Os fluxos piroclásticos são compostos de gás quente e piroclastos (cinza e pedra) que podem viajar com velocidades até 160 quilómetros por hora.

A Coordenação Nacional para o Combate a Desastres Naturais (CONRED) da Guatemala também afirmou, num comunicado, que há risco de avalanchas devido aos restos de fluxo de lava.

A erupção do vulcão Fuego levou no domingo ao encerramento temporário do principal aeroporto do país.

As autoridades de proteção civil guatemaltecas indicaram, no domingo, que não ordenaram qualquer evacuação preventiva de localidades.

Em junho de 2018, uma poderosa erupção provocou uma avalancha que devastou a comunidade de San Miguel Los Lotes e parte de uma rodovia na cidade vizinha de Alotenango, deixando 215 mortos e centenas de desaparecidos.

Dois outros vulcões também estão ativos na Guatemala: Santiaguito, no oeste do país, e Pacaya, 20 quilómetros a sul da capital.