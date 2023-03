Autoridades da Guiné-Bissau prestam homenagem a inspetor da Polícia Judiciária portuguesa

"O nosso grande obrigado inspetor", afirmou a ministra da Justiça guineense, Teresa da Silva, durante a cerimónia de homenagem, integrada nas comemorações para assinalar os 40 anos de criação da Polícia Judiciária guineense.

A ministra da Justiça destacou a "figura especial" do inspetor Mário Coutinho", que, disse "merece todo o carinho e reconhecimento pela sua dedicação e entrega à causa da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau".

Teresa da Silva destacou também que o inspetor Mário Coutinho esteve destacado no país "nos tempos mais difíceis da PJ" e a sua "passagem ficará para sempre marcada na história".

"Inspetor Mário Coutinho muito obrigada por tudo", disse também o diretor da PJ guineense, Domingos Correia, destacando que foi um "verdadeiro combatente".

"Lutaste para transformar (a PJ) numa instituição digna. Aqueles que passaram pelas tuas mãos como recrutas, como alunos, hoje estão a dirigir a instituição. Foi fruto de um trabalho digno, abnegado, honesto e muito competente, muito obrigado", disse Domingos Correia.

Em declaração à Lusa, no final da cerimónia, Mário Coutinho, que esteve 10 anos destacado na Guiné-Bissau no âmbito da cooperação entre os dois países, disse que é "com muito orgulho que se encontra em Bissau" e que é uma "honra" ter recebido aquela homenagem de que "não estava à espera".

"Acho que se voltasse atrás, voltava a fazer a mesma coisa. A PJ foi alicerçada em boas fundações e hoje temos uma Polícia Judiciária em que as pessoas que estão à frente dela, modéstia à parte, foram recrutadas e formados por mim e é um orgulho estar aqui nos seus 40 anos", afirmou.