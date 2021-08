Autoridades da Guiné-Conacri identificam 58 contactos de caso de Ébola

As autoridades da Guiné-Conacri anunciaram hoje que identificaram 58 casos de contacto da jovem guineense detetada com o vírus do Ébola na capital económica da Costa do Marfim, Abidjan, e que as pessoas identificadas estão em confinamento.