Autoridades dão como morto tripulante desaparecido em colisão de navios no Mar do Norte

"A nossa hipótese de trabalho é que, infelizmente, o marinheiro está morto", informou o governante, Mike Kane, em declarações a deputados britânicos.

A proprietária do "Solong" - o navio de carga com bandeira portuguesa que na manhã de segunda-feira colidiu com um petroleiro, por razões desconhecidas, ao largo da costa do Reino Unido, nas águas do Mar do Norte - negou que os contentores transportassem cianeto de sódio, uma substância altamente tóxica em contacto com a água, o que poderia levar a um desastre natural de grandes proporções.

A empresa respondeu a essa possibilidade em comunicado, explicando que o navio tinha a bordo "quatro contentores vazios", confirmando que eles anteriormente tinham transportado cianeto de sódio e garantindo que vai continuar a monitorizar esses contentores.