Autoridades de Moscovo alertam russos contra protestos em massa após morte de Navalny

“Organizar ou realizar reuniões não autorizadas, convocar e participar em tais eventos constitui uma infração”, alertou a Procuradoria-Geral de Moscovo.As autoridades da capital russa alertam contra qualquer “violação da lei”.Na Rússia, as críticas públicas ao regime são puníveis com prisão. No entanto, desde que foi anunciada a morte de Navalny, várias pessoas depositaram flores em monumentos de homenagem às vítimas de repressão política na URSS.

Na ponte Bolshoi Moskvoretsky, a poucos metros do Kremlin, em Moscovo, foram colocados vários vasos com flores no local onde o opositor Boris Nemtsov foi morto, em 2015.





Também na capital russa, várias pessoas colocaram flores na pedra Solovetsky, um monumento de homenagem às vítimas da repressão política que fica junto à antiga sede do KGB, atual sede do FSB.