Autoridades de saúde timorenses acompanham centenas de pessoas em quarentena

Informação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua página no Facebook refere que até ao momento Timor-Leste continua com um caso positivo confirmado da covid-19, tendo dado negativo as análises a 10 outros casos suspeitos.

Os dados divulgados hoje mostram que um total de 149 pessoas cumpriu já o período de quarentena de 14 dias nas respetivas casas.

Há atualmente 297 pessoas ainda a cumprir o prazo determinado, também no domicílio, a que se somam mais 164 em dois locais de quarentena organizados pelo Governo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 2.696 mortos em 39.673 infeções, o Irão, com 1.934 mortes num total de 24.811 casos, a França, com 1.100 mortes (22.300 casos), e os Estados Unidos, com cerca de 600 mortes (mais de 50.000 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento ou restrições nas fronteiras.