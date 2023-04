Autoridades encerram praias marítimas devido ao risco de minas

"As praias marítimas vão ser encerradas devido à intensa colocação de minas e ao perigo que isso representa para as pessoas", disse Kim, que, no entanto, esclareceu que praias de rios e estuários estarão abertos ao público se não houver ameaças de segurança.

O governador de Mykolaiv acrescentou que os trabalhos de desminagem nas praias da Ucrânia podem demorar até 70 anos, uma vez que não é possível estimar neste momento qual a área afetada.

"É muito difícil avaliar os danos provocados pelos russos no Mar Negro. Não podemos saber ao certo o que lá colocaram", concluiu Kim, referindo-se às consequências da invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.534 civis mortos e 14.370 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.