Autoridades espanholas resgataram mais de 470 migrantes nos últimos dias

Os migrantes e refugiados estavam repartidos por 57 barcos e vinham da costa africana. Foram recolhidos no Estreito de Gibraltar e no Mar de Alborão.



Na ação de salvamento participaram nove embarcações de resgate, um helicóptero e um avião da agência europeia Frontex.



Segundo as Nações Unidas já morreram quase 800 pessoas desde o início do ano.