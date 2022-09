Autoridades esperam 750 mil pessoas para funeral de Isabel II

Foto: John Sibley/Pool via Reuters

O corpo da rainha Isabel II é transferido esta tarde de Buckingham para o edifício do Parlamento, no Palácio de Westminster. Milhares de pessoas já fazem fila desde ontem para prestar a última homenagem à monarca.

As autoridades esperam 750 mil pessoas durante os próximos dias, antes do funeral de Estado, na próxima segunda-feira.