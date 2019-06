Autoridades etíopes detêm mais de 250 pessoas suspeitas de ligação a alegada "tentativa de golpe de Estado"

Lusa28 Jun, 2019, 14:32 | Mundo

"A força de intervenção detgeve 212 suspeitos na região de Amara e 43 suspeitos em Adis Abeba", indicou, segundo a AFP, esta quinta-feira à noite a equipa governamental encarregada de esclarecer os acontecimentos do passado fim-de-semana e de segunda-feira, dia em que foi morto o alegado mentor da "tentativa de golpe", Asamnew Tsige, um general tido como próximo do Movimento Nacional Amara (NaMa).

Na operação foram apreendidas 27 armas automáticas e duas metralhadoras, indicou a mesma fonte.

Três altos responsáveis de Amara, entre os quais o governador da região, foram assassinados no passado sábado em Bahir Dar, a capital da região de Amara, no norte da Etiópia.

De acordo com o Governo etíope, esse ataque está relacionado com o assassínio, horas mais tarde, do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas etíopes, Seare Mekonnen, por um guarda-costas na capital, Adis Abeba, quando organizava a resposta aos incidentes em Bahir Dar.

Dois dias depois, na passada segunda-feira, um general, Asamnew Tsige, foi morto nos arredores de Bahir Dar, pelas forças de segurança etíopes, quando alegadamente tentava escapar à detenção, segundo a imprensa local.

Asamnew Tsige, tido como um próximo do NaMa, era acusado pelas autoridades locais e pelo próprio primeiro-ministro etíope, Abiy Ahamed, de ser o mentor da tentativa de golpe de Estado.

Logo após os primeiros incidentes, o gabinete do primeiro-ministro etíope, acusou em declarações à ETV "determinados grupos organizados", que não identificou, de uma tentativa fracassada de golpe de Estado contra o governo regional de Amara, anunciando a normalização da situação pelas forças federais em Bahir Dar.

Estes incidentes expressam uma crise político-étnica que afeta a Etiópia, e são considerados como uma ameaça à agenda reformadora DE Abiy Ahmed, em funções desde abril de 2018.

Abiy Ahamed tem tomado várias iniciativas para democratizar o país, legalizando grupos dissidentes e melhorando a liberdade de imprensa.

O próprio general Asamnew Tsige recebeu um perdão de Abiy Ahamed, que o libertou de uma pena de prisão perpétua, após nove anos detido por envolvimento na tentativa de golpe contra o Governo do ex-primeiro-ministro Meles Zenawi, em 2001, restituindo-lhe todos os direitos.

Após a libertação, Asaminew tornou-se cada vez mais ativo nos círculos políticos de Amara e havia sido recentemente nomeado pelo governo regional para conduzir a pasta dos assuntos relacionados com a paz e a segurança na região. Não é clara a razão pela qual Asaminew, tido como próximo da oposição ao governo regional e defensor do separatismo amara, foi nomeado para aquele cargo.

As políticas de abertura de Abiy Ahamed têm também permitido uma expressão mais livre das tensões intercomunitárias e nacionalismos étnicos.

O NaMa é um partido étnico-nacionalista relativamente recente e cada vez mais popular junto dos amara, a segunda maior etnia da Etiópia, ao ponto de concorrer com o Partido Democrático Amara (PDA), que representa aquela região no seio da coligação de poder em Adis Abeba.