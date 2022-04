Autoridades evacuam Capitólio dos EUA por aproximação de avião suspeito

Minutos depois de ter dado o alerta, a polícia do Capitólio explicou no Twitter que a evacuação ocorreu "por precaução" e que "não há ameaça" ativa contra a sede do parlamento do país.

À agência de notícias AP, as autoridades policiais adiantaram que o alerta para a evacuação do Capitólio foi dado pelas 18h30 locais (23h30, em Lisboa).

A aeronave, um monomotor, circulou em torno de Washington depois de descolar da base da Força Aérea de Andrews, no estado norte-americano do Maryland, disseram à AP duas fontes familiarizadas com o assunto, sob a condição de anonimato.

As fontes disseram que o avião não avisou que ia descolar e não tinha autorização adequada.

O avião estava a carregar membros da equipa de paraquedistas do Exército dos Estados Unidos, que saltaram para o estádio de basebol do Washington Nationals para uma demonstração antes do jogo. O estádio encontra-se a pouco mais de 1,6 quilómetros do Capitólio dos Estados Unidos.