Autoridades gregas abrem inquérito a eurodeputada acusada de corrupção

"O procurador financeiro Nikos Bardakis ordenou a abertura de uma investigação (a Eva Kaili) recebimento de subornos e branqueamento de capitais", anunciou uma fonte judicial, que referiu que o processo está a decorrer em cooperação com a justiça belga que investiga a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu no âmbito de um escândalo de corrupção ligado ao Qatar.

O ministro da Justiça grego, Kostas Tsiaras, tinha prometido, na segunda-feira, que "a Grécia ajudaria as autoridades belgas", caso fosse necessário.

Também na segunda-feira, a Autoridade Grega Anti-Lavagem de Dinheiro anunciou que congelaria todos os bens da eurodeputada socialista, cujo comparecimento perante a justiça belga foi adiado para a próxima quarta-feira, 22 de dezembro.

Eva Kaili -- que é suspeita de ter sido paga por Doha para defender os interesses do emirado que acolhe o Campeonato do Mundo de Futebol - alega inocência e o seu advogado em Atenas, Michalis Dimitrakopoulos, afirmou mesmo que a eurodeputada desconhece a existência dos sacos de dinheiro encontrados na sua casa de Bruxelas.

Francesco Giorgi, o companheiro italiano de Kaili, também permanece em prisão preventiva, depois de ter comparecido perante um tribunal belga.