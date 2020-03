Autoridades gregas voltam a lançar gás lacrimogéneo contra migrantes

Foto: Dimitris Tosidis - EPA

Milhares de pessoas estão estão acampadas na Turquia, junto à fronteira com a Grécia. As agências humanitárias alertam para as condições difíceis que os migrantes enfrentam e denunciam a violação de Direitos Humanos.