Autoridades identificam autor de explosão no Tennessee

", disse o procurador federal Don Cochran numa conferência de imprensa.Por seu lado, o agente especial do Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), Doug Korneski, disse que "", acrescentando que várias pistas estavam ainda a ser investigadas.As autoridades presentes na conferência de imprensa disseram que Anthony Warner não estava sinalizado.Segundo a imprensa norte-americana, Warner, de 63 anos, tinha sido identificado pela polícia já no sábado.A explosão da caravana devastou um bairro histórico na capital da música "country" ao ser detonada no início da manhã de sexta-feira.Pouco antes da explosão, numa gravação que se ouviu a partir de um altifalante, o autor da explosão apelara à evacuação do local. Como resultado, apesar da magnitude da explosão, apenas três pessoas ficaram feridas.Os investigadores ainda estão a tentar identificar o motivo.

A caravana estava estacionada em frente a um edifício da companhia telefónica AT&T, e a explosão causou danos nas instalações, perturbando as telecomunicações no Tennessee e em partes do Alabama e do Kentucky. Até o aeroporto local teve de suspender os voos durante algum tempo.