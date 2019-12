Autoridades indianas cortam telecomunicações em áreas centrais de Nova Deli

Funcionários de duas grandes operadoras móveis indianas, a Airtel e a Vodafone India, indicaram à agência de notícias France-Presse (AFP) que, a pedido do Governo, os seus serviços foram cortados nas áreas centrais da capital.

A polícia deteve hoje na capital mais de 100 manifestantes que, num desafio à proibição das autoridades, preparavam-se para realizar uma manifestação no emblemático Forte Vermelho.

Dezenas de manifestações são esperadas em todo o país à medida que cresce a oposição à nova lei de cidadania.

A nova legislação aplica-se a hindus, cristãos e outras minorias religiosas que estão na Índia de modo ilegal e que podem alegar serem vítimas de perseguição religiosa por parte das maiorias muçulmanas do Bangladesh, Paquistão ou Afeganistão.

Os críticos dizem que a nova lei faz parte da agenda do Governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, liderado pelos nacionalistas hindus, para marginalizar os 200 milhões de muçulmanos da Índia, e que vai contra o espírito da constituição secular do país.

Estudantes universitários islâmicos de toda a Índia têm liderado uma campanha contra a lei.