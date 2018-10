Partilhar o artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami Imprimir o artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami Enviar por email o artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami Aumentar a fonte do artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami Diminuir a fonte do artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami Ouvir o artigo Autoridades indonésias abrem vala comum para enterrarem os mortos do sismo e tsunami

Tópicos:

Desastres,