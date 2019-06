Autoridades investigam paciente suspeita de contaminação no Quénia

Lusa17 Jun, 2019, 12:19 | Mundo

Um porta-voz do município de Kericho, Timothy Kimeu, divulgou um comunicado, citado pela agência Associated Press (AP), indicando que a paciente se encontra internada em isolamento num hospital daquela cidade no Vale do Riff queniano, no oeste do país.

A televisão local está a dar conta de que a mulher chegou a Kericho proveniente de Malaba, uma cidade na fronteira ocidental do Quénia com o Uganda, que se estende pelos dois países, e que três pessoas que viajaram com ela, incluindo o marido, se encontram em isolamento no mesmo hospital.

O Uganda reportou na semana passada duas mortes por Ébola, que terá chegado ao país proveniente da região do Norte do Kivu, na República Democrática do Congo, país na fronteira ocidental do Uganda, onde a epidemia do Ébola declarada em agosto do ano passado matou já mais de 1.400 pessoas.

Não há quaisquer registos de Ébola no Quénia até à data, e alguns médicos do país têm manifestado preocupações com a falta de preparação do sistema de saúde queniano para enfrentar uma eventualidade semelhante.

De acordo com o porta-voz, em declarações à televisão local KTN News Kenya, a paciente "está estável" e não manifesta sintomas típicos da infeção com o Ébola, como "hemorragias por orifícios do corpo" e "outras características" do vírus, pelo que "é improvável que seja Ébola".

Ainda assim, acrescentou, apenas no final do dia deverá ser anunciado um diagnóstico definitivo com base nos testes laboratoriais feitos ao sangue da paciente.