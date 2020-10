Autoridades italianas investigam morte de jovem migrante em "barco de quarentena"

Testemunhas referem que estava muito doente, desidratado, desnutrido e apresentava no corpo sinais evidentes de tortura. Segundo avança o Guardian , Abou já não estaria nas melhores condições de saúde quando foi resgatado.

O adolescente da Costa do Marfim foi resgatado a 18 de setembro no Mediterrâneo central pelo navio da ONG Proactiva Open Arms e, posteriormente, transferido com mais duas dezenas de migrantes para uma embarcação na costa da Sicília, com o objetivo de ficar em quarentena antes de voltar a pisar terra.





Ainda assim, foi mantido no "barco de quarentena" até dia 30 de setembro - dia em que acabou por ser transferido para um hospital em Palermo, após ter sido examinado por um médico da Cruz Vermelha que estava na embarcação.

Foi internado e testado à covid-19, tendo o resultado sido negativo. Dois dias depois entrou em coma e na segunda-feira, dia 5 de outubro, acabou por falecer.







Entretanto, a Open Arms Itália, em conjunto com a instituição médica Emergency, emitiu um comunicado para dar "mais alguns detalhes sobre o estado de saúde de Abou enquanto ele estava a bordo do Open Arms".



O comunicado dizia que Abou foi resgatado a 10 de setembro pela Open Arms e que, segundo o médico da ONG, "Abou não apresentou nenhum sintoma particular, além de fome e desnutrição, que era o caso da maioria das pessoas a bordo".



"No dia 17 de setembro, por volta das 21h00, Abou desenvolveu febre e fortes dores na coluna lombar. Foi levado ao consultório do barco e fez o teste à covid-19. A equipe médica tentou hidratá-lo por via intravenosa e deu-lhe paracetamol e antibióticos, pensando que a causa da sua infeção poderia ser uma infeção do trato urinário. Quando ele saiu da consulta, a febre tinha diminuído", explicava ainda o comunicado.







Abou estava desnutrido e tinha "muitos sinais de tortura no corpo" e que o médico "só percebeu isso a 28 de setembro". "Mas já era tarde demais", lamentou.



Segundo Puccio, "psicólogos e tradutores tentaram comunicar com ele antes da intervenção médica, mas ele recusou-se a falar".

No entanto, ao jornal italiano La Repubblica o responsável pelo adolescente, denominado pela publicação como Puccio, afirmou que, lamentou.Segundo Puccio,





As autoridades italianas já estão a investigar a morte do migrante de 15 anos, que está a levantar questões sobre o uso destes navios para isolar requerentes de asilo como medida para mitigar os surtos de covid-19.

Migrantes e refugiados isolados em barcos por causa da pandemia





A Itália começou a usar "barcos de quarentena" em abril, durante a primeira onda da pandemia, quando o governo decretou que se passaria a usar algumas embarcações atracadas na costa para manter os refugiados resgatados no Mediterrâneo em quarentena durante 14 dias, antes de transferi-los para centros de acolhimento.



Existem pelo menos três navios de quarentena a funcionar em Itália, com centenas de pessoas retidas em cada um. Mas o uso destas embarcações tem sido criticada, por ser uma medida considerada prejudicial à saúde física e mental das pessoas resgatadas no mar, e por não disporem de equipamento médico adequado para prestar assistência aos migrantes e refugiados.





Ao lamentar a morte de Abou, a Open Arms salientou ainda que as pessoas que são resgatadas "estão em precárias condições de saúde". "Sofreram maus tratos e torturas e devem ser transferidos para terra o mais rápido possível e colocadas de quarentena em instalações adequadas".





Segundo as autoridades de Palermo, responsáveis pela investigação das causas de morte de Abou, o que levanta maiores questões é o facto de haver apenas um médico em cada barco para assistir centenas de pessoas.







Mario Affronti, médico responsável pela monitorização da saúde dos migrantes no hospital Policlínico de Palermo, disse ao jornal britânico que "esses chamados navios de quarentena servem para acalmar os temores injustificados dos italianos".



"Essas embarcações não são apenas inúteis, como também podem tornar-se muito perigosas para a saúde dos migrantes. Estamos a falar de pacientes muito vulneráveis ​​que precisam de assistência imediata, que resistiram a traumas e violência. Passar mais tempo num navio não serve a nenhum propósito além de piorar e intensificar seu sofrimento físico e mental", continuou.



"Abou era menor", lembrou o médico. "E menores, de acordo com as leis nacionais e internacionais, não deveriam estar nesses navios. É inaceitável que um menino de 15 anos tenha morrido por causa de medidas anti-Covid".



De facto, Abou é a segunda pessoa a morrer enquanto estava retido num dos "barcos de quarentena". Um jovem tunisino transferido para uma embarcação destas na costa de Agrigento, na Sicília, morreu em maio após saltar para a água de uma altura de 15 metros.

Ativistas exigem respostas

Na terça-feira, o Forum Antirazzista - um coletivo de ativistas e associações de Palermo - realizou um protesto na capital siciliana, exigindo respostas para a morte de Abou e para as condições em que são mantidas centenas de migrantes.







"Queremos saber o que acontece a bordo desses navios, que até carregam crianças, e cujos passageiros parecem invisíveis", exigia em comunicado a organização.