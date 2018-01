Autoridades italianas resgatam 86 pessoas ao Mediterrâneo

As imagens divulgadas pela Guarda Costeira mostram momentos de desespero e aflição, com muitos refugiados a tentarem alcançar as boias e o bote de salvamento.



Os migrantes seguiam num barco de borracha, vindos de uma cidade a leste da capital da Líbia, e muitos estariam na água há já várias horas.



A bordo poderiam estar cerca de 150 pessoas, pelo que o número de vítimas mortais pode aumentar.



As autoridades continuam a patrulhar a zona à procura de eventuais sobreviventes.



Todas as oito vítimas mortais são mulheres.



No ano passado cerca de 120 mil migrantes e refugiados chegaram à costa italiana: 3.00 morreram durante a travessia do Mediterrâneo.