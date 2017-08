Autoridades já resgataram 1.200 pessoas por causa das inundações no Texas

Sandra Salvado - RTP 28 Ago, 2017, 11:39 / atualizado em 28 Ago, 2017, 12:02 | Mundo

A chuva intensa transformou as ruas em rios navegáveis apenas por barco e levou a comparações com o cenário vivido no país em agosto de 2005 com o furacão Katrina.



Os serviços de emergência continuam a receber milhares de pedidos de ajuda desesperados. Centenas de pessoas foram apanhadas pela subida das águas no Texas e as autoridades já alertaram para que permaneçam nos telhados das casas enquanto aguardam pelo resgate.



A zona mais afetada é Houston, com 2,3 milhões de habitantes, sendo a maior do Texas e a quarta maior dos EUA. Segundo o The Guardian, os serviços de emergência da cidade receberam perto de seis mil pedidos de ajuda.





Drone footage shows extensive flooding near Texas Medical Center in Houston https://t.co/pn9e2OJIbK pic.twitter.com/E0l3ObUx17 — CNN (@CNN) 28 de agosto de 2017

"Quase um ano de chuva em três meses"

Aviso de Inundación Repentina continúa Conroe TX, Galveston TX, Huntsville TX hasta las 7:30 AM CDT pic.twitter.com/qbiE5R35Gn — NWS Houston (@NWSHouston) 28 de agosto de 2017

These pictures show the damage inflicted by Tropical Storm Harvey in Texas https://t.co/af4zCh4aSP pic.twitter.com/u9qX6b4YXk — Bloomberg (@business) 28 de agosto de 2017

Até ao momento, a Guarda Costeira resgatou 1.200 pessoas, incluindo 50 crianças, 200 das quais foram retiradas das suas casas com recurso a meios aéreos.O mesmo jornal dá conta de que o caudal do rio Brazos atingiu, esta semana, os 18 metros, mais 4,3 metros acima do que seria esperado. As águas já atingiram o segundo andar de casas.De acordo com última contagem do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) vai ocorrer ainda um aumento na queda de chuva de alguns centímetros relativamente a domingo. O NWS adianta ainda que a chuva que caiu em Houston é o equivalente à quantidade de água que costuma cair durante um ano. “Quase um ano de chuva em três meses”.De acordo com a informação disponível no, do Serviço Nacional de Meteorologia, foi emitido um aviso de cheias para zonas como Houston, Pasadena, The Woodlands, Conroe, Galveston e Huntsville, entre outras.Para evitar a inundação do centro de Houston, o Exército norte-americano teve mesmo de proceder à libertação de água dos dois principais reservatórios, em Addicks e Barker, na zona oeste da cidade.As chuvas devem prosseguir nos próximos dias, intensificando as inundações. Apesar de o Governo ter declarado o estado de catástrofe natural no Texas logo na sexta-feira, na expetativa da chegada do Harvey, os meios de socorro público não têm mãos a medir para responder a tantos pedidos de ajuda.“Este acontecimento não tem precedentes e todos os impactos são desconhecidos e para além de tudo o que já experimentámos. Sigam as instruções das autoridades para ficarem em segurança”, alerta o Serviço Nacional de Meteorologia.As Autoridades encerraram ainda as escolas e os aeroportos. Como no dia 4 de setembro é feriado nacional nos Estados Unidos, as aulas só deverão ser retomadas a 5 de setembro.Neste momento, centenas de estradas já foram cortadas, escolas encerradas, hospitais evacuados e milhares de pessoas continuam sem eletricidade.Os especialistas do gabinete de Previsão Avançada de Hidrologia dos Serviços Meteorológicos Nacionais estão a antever "cheias catastróficas e que põem em risco vidas" para esta semana, sobretudo, no sudeste do Texas, sem previsões de melhoria das condições climatéricas ao longo dos próximos sete dias.De acordo com a CNN , Donald Trump deverá deslocar-se esta terça-feira a uma cidade do estado ainda por definir para "rever os esforços de recuperação das autoridades estatais", anunciou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee.Esta segunda-feira, a imprensa relembra o facto do Presidente dos Estados Unidos ter rescindido à regra de combate às cheias, semanas antes de furacão Harvey atingir o Texas.A regra tinha sido assinada por Barack Obama, em 2015, e pretendia tornar infraestruturas mais resilientes face aos efeitos das alterações climáticas, mas foi abolida pela atual administração em meados de agosto para acelerar licenciamento de novos projetos e torná-los “mais baratos”."Vamos construir infraestruturas de forma mais rápida e mais barata e fazer com que os processos de licenciamento decorram muito mais rapidamente", anunciou Donald Trump em agosto.